Sint-Truiden / Bocholt -

Deze week las u in onze krant het verhaal van Noud Castro, de Truiense ‘badkamerbaby’ die zelfs de hulpdiensten bij zijn geboorte te snel af was. Na nog geen half uur was de knaap al gezond en wel ter wereld. Met Ties (3) en Rens (3 maanden) heeft hij twee voorgangers. Of mama nu op oma’s toilet zat of naast de zetel stond, daar hielden zij geen rekening mee.