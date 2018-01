Griekenland registreerde bijna 60.000 asielaanvragen in 2017

Griekenland registreerde in 2017 in totaal 58.661 asielaanvragen, goed voor 8,5 procent van alle aanvragen in de Europese Unie (EU). De asieldienst van het land spreekt vrijdag van een “disproportioneel” percentage.

De cijfers maken van het land met 11 miljoen inwoners het EU-land met “het hoogste percentage asielzoekers per inwoner”, stelt de asieldienst in een verklaring.

Griekenland is, samen met Italië en Duitsland, een van de meest fervente voorstanders van een evenwichtige verdeling van de opvang van vluchtelingen binnen de EU, in het kader van het lopende debat over de hervorming van het Europese asielsysteem.

De Syriërs waren in 2017 met bijna 17.000 aanvragen de grootste groep, gevolgd door de Pakistanen 8.923, die doorgaans geweigerd worden omdat ze als economische migranten beschouwd worden. Erna volgen de Irakezen (7.924) en de Afghanen (7.567).

Bijna de helft van de aanvragen van 2017 werden ingediend op de Griekse eilanden in de oostelijke Egeïsche Zee. Vluchtelingen blijven er aankomen, hoewel in mindere mate sinds de deal van maart 2016 tussen de Europeanen en Turkije om de migratieroute af te snijden.

Het akkoord moest er ook voor zorgen dat Griekenland minder vluchtelingen moest opnemen, omdat het land de vluchtelingen die op de eilanden aankwamen mocht terugsturen naar Turkije.

Voor 20.377 van de vluchtelingen die in 2017 aankwamen op de Griekse eilanden, werd geoordeeld dat ze in aanmerking komen voor asiel, omdat ze als kwetsbaar beschouwd werden of Turkije niet veilig werd bevonden voor hen. Ruim 5.400 vluchtelingen mochten wel teruggestuurd worden naar Canada.

(belga)