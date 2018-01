Vogelspotter werd 6 jaar geleden ontvoerd in Filipijnen, nu is er hoop: “Hij is nog in leven”

Ewoud Horn werd zes jaar geleden ontvoerd tijdens een expeditie in de Filipijnen, sindsdien houdt de terroristische beweging Abu Sayaff de Nederlander gegijzeld. Al die tijd is er niets van hem vernomen, maar nu lijkt er dan toch hoop te zijn: volgens het hoofd van de zoekactie is Horn nog in leven.

Luitenant-generaal Carlito Galvez jr., de leider van het onderzoek in de verdwijning van Ewoud Horn, sprak vorige week met lokale journalisten toen de zaak ter sprake kwam. Hij deed een opvallende uitspraak: “Horn is nog in leven. Maar meer details over de situatie kan ik niet geven, want dat zou onze operatie in gevaar kunnen brengen.”

Eigen islamitische staat

Ewold Horn was in februari 2012 vogels aan het spotten op een boot, toen hij en zijn Zwitserse reizegezel werden ontvoerd. Volgende week is dat zes jaar geleden en Horn is ondertussen 59.

De islamitische terreurgroep Abu Sayyaf bestaat uit moslimextremisten die zich schuil houden in het islamitische zuiden van de Filipijnen en strijden voor een eigen staat in de republiek die overwegend katholiek is. Ruim 80% van de Filipijnen volgt namelijk de Rooms-Katholieke kerk.

In 2014 kon Lorenzo Vinsiguerra, de Zwitserse reisgezel van Horn, op miraculeuze wijze ontsnappen van zijn bewakers. Hij werd tijdens zijn vlucht beschoten, maar kon dan toch uit de greep van Abu Sayyaf geraken. Horn kon toen niet mee vluchten omdat hij al te verzwakt was. Zijn vriendin, kinderen en vrienden wachten ondertussen al jaren op beter nieuws.