Mohammed Bakkali in beschuldiging gesteld voor aanslagen in Parijs

Mohammed Bakkali, één van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is in Frankrijk in beschuldiging gesteld. Eerder op de dag meldde het federaal parket dat de man aan de Franse autoriteiten overgeleverd werd. Hij was ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de verijdelde terreuraanslag op de Thalys, op 21 augustus 2015.