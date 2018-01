Steven Spielberg plant remake van “West Side Story”

De Amerikaanse regisseur Steven Spielberg gaat een remake draaien van de beroemde film “West Side Story”. Die Oscarwinnende musical uit 1961, gedraaid door het duo Jerome Robbins (choreografie) en Robert Wise, was op haar beurt een filmadaptatie van de musical van Leonard Bernstein. Bernsteins musical was ook niet zuiver origineel: het stuk valt terug op Shakespeare’s ‘Rome and Juliet’. Spielberg is al driftig op zoek naar jonge acteurs om de hoofdrollen van, met name, Bernardo en Maria te spelen. In de oorspronkelijke prent, winnaar van tien Oscars, waren dat George Chakiris en Natalie Wood.

Spielberg gaat zijn remake baseren op de adaptatie van auteur Tony Kushner, de man die het beroemde, tot een tv-reeks verwerkte theaterstuk ‘Angels in America’ schreef.

Geïnteresseerden moeten tussen de 15 en de 25 jaar oud zijn (Meryl Streep speelt dus zeker niet mee) en voor de hoofdrollen liefst een Hispanic-voorkomen hebben. In de versie van ‘61 waren zowel Bernardo als Maria Portoricanen uit de Upper West Side in het New Yorkse Manhattan, helaas voor hen en hun liefde afkomstig uit twee vijandige clans - de Jets en de Sharks. De film had ook twee belangrijke nevenrollen: Tony en Anita, gespeeld door respectievelijk de Griekse Amerikaan George Chakiris en de Portoricaanse Rita Moreno. Beiden wonnen voor hun spel een Oscar.

Voor Spielberg wordt het draaien van een musical, ondanks zijn 71 levensjaren, een primeur. Maar dat hij films kan maken met het nodige hoge stroopgehalte, heeft hij wel al veelvuldig bewezen.

De musicalfilm lijkt wel aan een wedergeboorte begonnen, met vorig jaar drie publiekstrekkers in de bioscopen, te weten een zoveelste versie van ‘La Belle et la Bete’ (De Schone en het Beest), het Oscarwinnende ‘La La Land’ (door sommigen ook maar lala bevonden) en ‘The Greatest Showman’ (over het ontstaan van de showbizz).

(belga)