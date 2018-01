LIVE. Wie wint de Limburgse derby?

Welke Limburgse club vinden we na deze speeldag (nog) terug in de top-6: KRC Genk of STVV? Beide ploegen nemen het vanavond tegen elkaar op in een derby die nóg belangrijker is dan de vorige. STVV trok toen aan het langste eind. Doen ze dat vanavond ook in het hol van de leeuw?

Voor de wedstrijd hielden zo'n 500 Genk-supporters een rumoerige optocht om het dertigjarige bestaan van hun club te vieren.

Beleef hier de match vanaf 20.30 uur live met videobeelden van de belangrijkste fases.

