Koen Clement nieuwe voorzitter raad van bestuur Studio 100

Brussel - Koen Clement is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100. Dat maakte het entertainmentbedrijf uit Schelle vrijdag bekend. Clement heeft een verleden bij onder meer De Persgroep en WPG Uitgevers.

Volgens Hans Bourlon, topman van Studio 100, is Koen Clement “de ideale keuze” voor Studio 100. “Ik ken hem als een minzaam man met een luisterend oor, diplomatisch en met een bijzondere strategische visie op het medialandschap. Bovendien brengt hij een karrenvracht aan operationele media-ervaring in Vlaanderen en Nederland mee.”

Clement neemt de plaats in van Steve Van den Kerkhof, die jarenlang het voorzitterschap van de raad van bestuur heeft vervuld. Koen Clement blijft directeur van het kunstenfestival Europalia en wordt dus een onafhankelijk voorzitter.

“Vanuit de raad van bestuur betrokken te zijn bij het fantastische verhaal dat Studio 100 bij ons en intussen wereldwijd schrijft, beschouw ik als een voorrecht en een bijzondere uitdaging”, reageert Clement.

Koen Clement, geboren in 1964 in Ukkel, studeerde onder meer Financial Management in Parijs, MBA in Gent, Marketing Management aan EHSAL, European Studies in Bonn en Romaanse Filologie in Leuven.

Sinds januari 2017 is hij directeur van het kunstenfestival Europalia. Voordien was hij van ceo van WPG Uitgevers, zetelde hij in het directiecomité van De Persgroep Publishing, was hij algemeen directeur van Magnet Magazines, algemeen directeur van De Morgen, marketing directeur van De Morgen, marketing manager bij De Persgroep en junior product manager bij Het Laatste Nieuws.

