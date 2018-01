Dit is de vreselijkste maand voor je haar, maar onze kapper weet raad

Droge lucht, droog haar, statische elektriciteit en in het beste geval nog wat zonneschade van het skiën. “Januari is echt de moeilijkste maand van het jaar”, weet onze kapper Jochen Vanhoudt. Gelukkig heeft hij ook tips om de schade te beperken.

Vriesweer en verwarming maken de lucht droog en die droge lucht heeft zijn impact op je haar. Het wordt droog, statisch en onhandelbaar. Net zoals je huid in de winter een rijkere crème nodig heeft, kan je haar in de winter ook wat extra voeding gebruiken.

Conditioner of masker?

“Een conditioner sluit de haarschubben na het wassen, zodat het haar gladder wordt, makkelijker doorkamt en beschermd is. Het is een instantoplossing, je haar wordt niet meer gevoed als je hem langer laat inwerken: aanbrengen en uitspoelen is genoeg. Je kan in de winter wel een rijkere conditioner gebruiken. Is je hoofdhuid ook droog, kan je die conditioner op je hele haar gebruiken, maar vermijd de hoofdhuid als die vettig aanvoelt.

Een masker voedt het haar van binnenuit en gaat het verzorgen, zodat je een zacht gevoel hebt nadien. Een masker laat je wel een tijdje inwerken en ook hier geldt: alleen op de lengtes als je een vette hoofdhuid hebt, bij een droge hoofdhuid kan het op je hele haar.”

Sassoon, illuminating resore haarmasker, 33.99 euro - Moroccanoil hydrating duo shampoo & conditioner, 24.65 euro, Ouai, treatment masque, 34 euro via www.findujour.be

Serum of olie?

“Ik vind een olie beter geschikt voor de zomer, in de winter gebruik ik liever een serum. Een olie is natuurlijk, vaak op basis van camelia- of arganolie, maar soms ook vettig. Zelfs als breng je hem alleen aan op de lengtes, dan nog kruipt olie vaak tot aan je hoofdhuid - je hoeft maar een muts op te zetten en het is al zover. Een serum, dat in een labo gemaakt wordt, bevat meer verzorgende bestanddelen dan een olie. Ik ben momenteel heel erg fan van het ‘liquid hair serum’ van System Professional, dat alle natuurlijke bestanddelen van het haar bevat.”

Broccoli Seed oil, haarolie op basis van brocollizaadjes, Rainpharma, 39.95 euro - System Professional Liquid Hair, moleculair haarserum, 25.95 euro - Shu Uemura restorating duo serum voor extreem beschadigd haar, 45.50 euro

Blond of bruin?

Als je haar droog is, gebruik je beter geen droogshampoo - die gaat je haar alleen maar droger maken. Wees zuinig agressieve kleuringen, waarbij het haar ontkleurd wordt - stel nieuwe highlights bijvoorbeeld nog een paar weekjes uit. Het is ook niet verkeerd om in de winter wat donkerder te gaan met je kleur, zoals koper of rood, om het haar wat minder te belasten. Dan kan je in de zomer weer een ombre nemen of naar blond gaan.

Op vakantie

“Veel mensen gaan in de winter skiën of een weekje naar de zon, maar vergeten dan aangepaste verzorgingsproducten mee te nemen. Als je haar dan even in de zon komt, kan het zijn dat de kleur doffer wordt. Neem daarom je zomerproducten mee op vakantie, die speciale filters hebben tegen verkleuring of tegen de zon, of behandel het met een olie met een zonnefilter.

Wella Sun Care Protection Cream, tegen UV-straling, 15.50 euro - Zonne-olie van Clarins, 30.50 euro

In de mist

“Als het regent, heeft dat als voordeel dat de statische elektriciteit in de lucht vermindert. Maar mist is even vervelend, zelfs nog vervelender voor je haar, want het gaat krullen en pluizen. De oplossing is je haar uitbrushen met een speciaal product tegen het pluizen. Hydrateren alleen helpt niet, je moet een product hebben dat vochtafwerend werkt. Mijn favoriet is de ‘Smooth Drape’ van Sassoon, omdat die het haar niet verzwaart.

Wella, verrijkende anti-frizz-crème, 17.75 euro - Sassoon Smooth Drape styling protection, 19.50 euro - Bumble & Bumble Hairdresser’s Invisible Oil, beschermende primer, 27.25 euro via cosmeticary.com

Statische elektriciteit

“Om statische elektriciteit ter verminderen, vermijd je best synthetische (boven)kleding, sjaals en mutsen. Zelfs je kussenslopen zijn beter in natuurlijke materialen zoals zacht katoen of zijde. Gebruik ook geen plastic borstels, want die maken het ook erger - tenzij ze een speciale anti-statische laag hebben, maar daar moet je dan wel echt op letten.”

Mason Pearson, met natuurlijk haar, 171.50 euro bij Parfuma, Tangle Teezer, met een speciaal laagje tegen statische elektriciteit, 14.50 euro bij www.tangleteezer.com

Knippen of laten groeien?

“Langer of korter haar, het maakt eigenlijk niet uit. Zolang je puntjes maar gezond zijn, want als die kapot zijn, vallen de gevolgen van vocht of droge lucht nog meer op. laat je puntjes dus regelmatig knippen, want wat kapot is, kan je niet meer herstellen.”