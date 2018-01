Rock Werchter voegt David Byrne, Nine Inch Nails en The Script toe aan affiche

Rock Werchter 2018 krijgt wat meer vorm: het festival heeft zopas zes nieuwe namen aan de affiche toegevoegd. Meest in het oog springen David Byrne en Nine Inch Nails maar ook The Script, Anderson .Paak & The Free Nationals, Kaleo en Petit Biscuit zullen deze zomer afzakken naar Werchter.

Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter.

The Script wordt toegevoegd aan de line-up van de donderdag, waar ze onder meer Queens Of The Stone Age en Gorillaz vervoegen. Anderson .Paak & The Free Nationals staan de vrijdag op het podium. Die dag zijn ook al London Grammar en Snow Patrol bevestigd.

Petit Biscuit is geprogrammeerd op zaterdag 7 juli, samen met Pearl Jam, Jack White, Khalid en Fleet Foxes.

Nine Inch Nails en David Byrne mogen dan weer de zondag opdraven, in het gezelschap van onder meer Nick Cave & The Bad Seeds en Eels.