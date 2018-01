Diego Van Looy wint halve Ironman in Israël

Diego Van Looy heeft vrijdag in het Israëlische Eilat de Israman 113 gewonnen, een halve Ironman. De Mechelaar legde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 4u41:46.

De 27-jarige Van Looy kwam als vijfde uit het water maar maakte het verschil in de volgende twee disciplines. Aan de streep had hij 5:41 voorsprong op de Nederlander Diederik Scheltinga. De Israëliër Roee Zo-Arets kwam als derde over de finish op 8:51.

Voor de gewezen wielrenner is het zijn eerste internationale zege.

Aan de Israman 226, afgewerkt op de volledige Ironman-afstand (3,8 km/180 km/42,195 km), namen geen Belgen deel. De zege ging naar de Tsjech Jilek David in 8u17:30.

- uitslag -

1. Diego Van Looy (BEL) 4u41:46

2. Diederik Scheltinga (Ned) 4u47:27

3. Roee Zo-Arets (Isr) 4u50:37

4. Emanuele Ciotti (Ita) 4u53:11

5. Omri Gazit (Isr) 5u01:57

...