Tim Wellens wint voor het tweede jaar op rij in Mallorca, Valverde meteen derde bij comeback

Tim Wellens (Lotto Soudal) heeft vrijdag de Trofeo Serra de Tramuntana gewonnen, dat is de tweede van vier eendagswedstrijden die samen de Challenge Mallorca (Spa/1.1) vormen. Wellens haalde het voor de Italiaan Gianni Moscon (Team Sky). De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) vervolledigde het podium. Op de erelijst volgt Wellens zichzelf op.

De renners werden getrakteerd op buien en amper tien graden, en dat terwijl hen 140 km wachtte met onderweg zes beklimmingen. De start werd gekleurd door tal van aanvalspogingen en helaas ook heel wat valpartijen door de regen. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep met vier renners: Sondre Holst Enger, tweede donderdag na winnaar Degenkolb, Sindre Sjoestad Lund, Jordi Simon en Elmar Reinders.

Veel ruimte zouden ze nooit krijgen van het peloton, waar Movistar het tempo bepaalde voor kopman Alejandro Valverde, terug in koers na zijn horrorsmak in de Tour de France van vorig jaar. Nog voor de derde col, Coll de Sa Batalla, werd met Enger de laatste vluchter gegrepen. Op die col trok Valverde stevig door, meerdere keren zelfs, en kregen we een kopgroep met Gianni Moscon, Gianluca Brambilla, Gregor Mühlberger en Tim Wellens. De vijf gingen de laatste 50 kilometer samen in, Brambilla en Mühlberger hadden het niet altijd onder de markt om te volgen.

Toch werd de slotklim aangevat met vijf, ondanks een poging van Wellens om de anderen te lossen in een afdaling. Valverde ging bergop op de trappers staan, maar wist zich niet te ontdoen van zijn metgezellen. In de afdaling waagde Wellens opnieuw zijn kans en kon enkel Moscon volgen. Op de slothelling toonde Wellens zich finaal de sterkste en verwees hij Moscon uiteindelijk naar de tweede plaats.

Het is meteen de eerste Belgische wielerzege van 2018, de derde voor Lotto Soudal na twee overwinningen van André Greipel in de Tour down Under.

John Degenkolb (Trek-Segafredo) schreef donderdag de Trofeo Campos op zijn naam. Zaterdag wordt de Trofeo Lloseta-Andratx gereden, zondag volgt met de Trofeo Playa de Palma de laatste eendagswedstrijd.