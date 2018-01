Zwijnen teisteren parcours WK veldrijden

Wilde zwijnen hebben de afgelopen tijd flink huisgehouden op het parcours van het WK veldrijden in het Nederlands Limburgse Valkenburg. Op de grasvelden aan de achterzijde van Holland Casino is de grond enkele keren volledig omgeploegd. De afgelopen weken waren sommige velden soms nauwelijks begaanbaar.

Inmiddels hebben de parcoursbouwers een oplossing gevonden: de passages van het rondje waar de zwijnen ‘s nachts komen wroeten, zijn volledig omheind met dranghekken. Daardoor kunnen de dieren, die leven in de bossen achter de Cauberg, er niet meer bij. “Zo is het parcours in elk geval veilig”, zegt organisator Gert Veenhuizen. “Maar, enkele grasvelden waar het publiek moet komen te staan, blijven een makkelijke prooi. Daar kunnen we weinig tegen beginnen.”

Het WK veldrijden wordt volgende week zaterdag en zondag gereden.