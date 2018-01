Genk -

Op de Transportlaan in Genk heeft vrijdagnamiddag om even over 15 uur de bestuurder de controle over zijn wagen verloren. De auto kwam met een klap tegen een boom terecht. Daarbij raakte een inzittende ernstig gewond. Het slachtoffer werd overgebracht naar campus Sint Jan van het ZOL. Er was beperkte verkeershinder in beide richtingen.