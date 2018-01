Opnieuw trucker aangevallen op snelwegparking: slachtoffer heeft snijwonden in het gezicht

Opnieuw schermutselingen op een snelwegparking langs de E40. In de nacht van donderdag op vrijdag is een trucker aangevallen door transitmigranten terwijl hij lag te slapen in zijn cabine. Het incident deed zich voor op de snelwegparking nabij Groot-Bijgaarden. De trucker werd bedreigd met een mes en raakte gewond aan het gezicht tijdens de schermutselingen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De slapende trucker werd wakker toen de transitmigranten al in zijn cabine zaten. Ze bedreigden hem met een scherp voorwerp. Daarop volgde een handgemeen, de trucker raakte daarbij gewond in het gezicht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

Voorts werd de trucker bestolen: de migranten zouden aan de haal zijn gegaan met zijn gsm en zijn portefeuille. Er zou nog een tweede trucker overvallen zijn, al kon dit nog niet bevestigd worden.

Slepend probleem

Het is overigens niet de eerste keer dat vrachtwagenchauffeurs daar problemen hebben met transitmigranten. Veelal proberen ze ongezien in vrachtwagens te kruipen in de hoop zo naar Engeland door te reizen. Maar de laatste tijd duiken alsmaar meer verhalen van gewelddadige incidenten.

Vorige week werden nog acht illegalen gearresteerd. “Ze waren in een met bier geladen vrachtwagen geklommen en hadden al heel wat blikjes opgedronken. Ze waren behoorlijk dronken”, klonk het toen.