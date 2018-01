TUI moet 54 passagiers 32.000 euro betalen voor 4 uur vertraging

Touroperator TUI moet van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeeld 54 passagiers vergoeden omdat die een vertraging van 4 uur opliepen op een vlucht vanuit de Dominicaanse Republiek. Dat melden Het Laatste Nieuws en de website aviation24.be. Het nieuws wordt bevestigd door het bedrijf Claim It, dat de passagiers vertegenwoordigde in de procedure. Elke passagier krijgt een schadevergoeding van 600 euro, goed voor een totaal bedrag van ongeveer 32.000 euro. TUI moet ook opdraaien voor de proceskosten, die ongeveer 8.000 euro bedragen.

Het ging om een vlucht die op 13 januari terugkeerde uit het Dominicaanse Punta Cana, met tussenstop in Montego Bay, op Jamaica. Het toestel landde echter met 4 uur vertraging in Brussel. Volgens een Europese verordening hebben passagiers in dat geval recht op een schadeloosstelling van 600 euro bij een vlucht van meer dan 3.500 km.

54 passagiers stapten naar Claim It, een bedrijf dat gespecialiseerd is in dergelijke procedures, en dat bedrijf vroeg TUI om een schadevergoeding. De touroperator TUI weigerde die te betalen en voerde daarvoor overmacht aan. Volgens TUI was de vertraging immers veroorzaakt door een verstrengde veiligheidscontrole door de douane in Punta Cana.

Claim It bracht de zaak voor de rechtbank en die gaf de eisers gelijk. Volgens de rechtbank was de douanecontrole immers helemaal niet zo onvoorzienbaar, en veroorzaakte ze bovendien slechts een vertraging van twee uur, terwijl het vliegtuig 4 uur vertraging opliep. De 54 passagiers krijgen nu een schadevergoeding van 600 euro, waarvan ze wel 25 procent moeten afstaan aan Claim It. Het compensatiebedrijf krijgt ook de procedurekosten terugbetaald, alsook een rechtsplegingsvergoeding, samen goed voor nog eens 8.022,95 euro.