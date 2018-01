Paardenhandelaar 17 jaar cel in voor cokesmokkel

De succesvolle amazone in actie. Inzet: vader Mario. Foto: Maikel Samuels / NCA

Paardenhandelaar Mario van G. uit het Nederlands Limburgse Limbricht (Sittard) moet zeventien jaar de cel in voor de smokkel van vijftig kilo cocaïne naar het Britse Dover.

De vader van een succesvolle springamazone kwam volgens de rechter deels tot zijn daad om de carrière van zijn 27-jarige dochter een financiële impuls te geven.

De dochter hoorde donderdag in Engeland het vonnis huilend aan. Volgens de rechter maakte Mario van G. zich schuldig aan de smokkel van vijftig kilo cocaïne, met een straatwaarde van bijna 4,5 miljoen euro.

Dekmantel

Rechter Rupert Lowe vertelde Van G. dat hij zijn paardenhandel had gebruikt als dekmantel voor de smokkeloperatie, met het doel om grote geldbedragen binnen te halen. Volgens de rechter was Van G. niet de grote baas van de drugshandel maar een koerier.

De paardenhandelaar verstopte de drugs in een paardencamper, bedoeld voor het vervoer van paarden. Hij zat zelf achter het stuur toen de douane de vrachtwagen inspecteerde nadat deze met de veerboot aan was gekomen in Dover.

In de woning van de paardenhandelaar zou later een geldbedrag van 270.000 euro aan contanten zijn gevonden. Mario van G. stelt zelf onschuldig te zijn.

Mario van G. heeft zelf op landelijk niveau paardgereden. Met zijn bedrijf traint hij springpaarden en koopt en verkoopt de dieren.