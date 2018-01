Gluren bij BV's: Saartje Vandendriessche toont haar afgetrainde buik

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram, die we graag even voor je bundelen.

An Lemmens en Sam De Bruyn zaten ooit gezellig samen in een bubbelbad met zicht op Rotterdam. En als het van de presentatrice afhangt, wil ze zo terug.



Saartje Vandendriessche heeft een afgetraind lichaam om u tegen te zeggen, dat bewijst ze tijdens een boksmatch in haar programma 'Op de Man Af'.



De lente is in zicht en Valerie De Booser heeft alvast een nieuwe coupe. Ze ging langs bij BV-kapper Jochen Vanhoudt om haar bruine haren extra levendig te maken.



Als 'Familie'-actrice Sandrine André van thuis uit werkt, moet ze rekening houden met het gezelschap van twee harige collega's...



Rara... wie is de bekende Vlaminge op deze foto? Het is... Kelly Pfaff. "En we gaan terug in de tijd", schrijft ze bij het kiekje uit 1989.



De ouders van Kürt Rogiers hebben pittige weken achter de rug wat hun gezondheid betreft. Toch gingen ze op vakantie en het gaat blijkbaar goed. "Mijn ouders zijn 70/73 en hebben gezondheidshalve weer pittige weken achter de rug. Ze zijn toch voor de geplande Zwarte Woud-reis gegaan. Na twee dagen durf ik aarzelend vragen: ‘Hoe het daar is?’ En krijg ik deze foto opgestuurd."



Voormalig presentatrice Eva Daeleman liet eens pasfoto's maken, en kwam tot een opvallende vaststelling. "Als ge denkt dat uw gezicht redelijk symmetrisch is: gewoon effe pasfoto's laten maken", schrijft ze erbij.



Danira en haar jongere vriend Bouba houden van uitgaan, maar vooral voor de presentatrice valt dat duidelijk zwaar. "Wanneer je bijna dood bent na een nachtje stappen met een jonkie van 20", schrijft ze erbij.