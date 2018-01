Tien schapen doodgebeten in Ranst: “Maar Naya zat in Leopoldsburg”

RANST - Een landbouwer uit de Antwerpse gemeente Ranst heeft vrijdag melding gemaakt van een achttal dode schapen. Hij vermoedde dat wolvin Naya in het spel was, maar dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos nu ontkend. “Uit de gegevens van de GPS blijkt dat de wolvin de laatste drie tot vier dagen niet in Ranst is geweest maar in de omgeving van het militair domein in Leopoldsburg is gebleven”, klinkt het.

De landbouwer uit Ranst trof in een periode van twaalf dagen een achttal dode schapen aan in de weide. Zelf had hij een vermoeden dat wolvin Naya, die sinds begin dit jaar op Belgische bodem verblijft, er voor iets tussen zat. Maar dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) nu weerlegd.

“Wij hebben contact opgenomen met onze Duitse collega’s om de gegevens van de gps-tracker van Naya te controleren”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van het ANB. “Uit die gegevens blijkt dat de wolvin niet in Ranst is geweest. Ze is de laatste drie tot vier dagen in de omgeving van het militair domein in Leopoldsburg gebleven.”

DNA-onderzoek

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) stuurt vrijdagnamiddag wel een team ter plaatse voor verder onderzoek. “Het team zal DNA-stalen nemen en de verwondingen onderzoeken”, klinkt het. “Van de schapen liggen er momenteel nog vier op de weide.”

Puur theoretisch is er namelijk nog een kleine kans dat er een niet-gezenderde wolf aan het werk is geweest. “Maar dat is natuurlijk een theorie. We mogen nooit uitsluiten dat er meerdere wolven in ons land rondlopen. Onderzoek van de verwondingen zal vermoedelijk al meer duidelijkheid brengen.”

Foto: kma

“Werk van een wolf? Onwaarschijnlijk”

Volgens Jan Loos van Meldpunt Wolven is het eerder onwaarschijnlijk dat de dode schapen het werk zijn van een wolf. “Het is onwaarschijnlijk dat een wolf in z’n eentje meer dan acht schapen gaat doodbijten”, zegt hij aan Nieuwsblad.be. “En een wolf gaat al zeker niet blijven rondhangen in een meer verstedelijkt gebied zoals Ranst.”

Het ziet er volgens hem bovendien naar uit dat wolvin Naya zich aan het settelen is in Leopoldsburg. “Daar zijn voldoende schapen in de buurt, zelfs op het militaire domein. Ze had dus niet meteen een reden om helemaal naar Ranst te lopen om toe te slaan.”