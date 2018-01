Problemen met bagage op luchthaven Zaventem door spontane werkonderbreking

“Het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken door de directie in combinatie met de hoge werkdruk, het niet respecteren van pauzes,...hebben de emmer doen overlopen”, luidt het.

Aviapartner doet de afhandeling voor ongeveer 40 procent van de vluchten op Brussels Airport, schatten de bonden. Het gaat onder meer om de vluchten van British Airways, Ryanair en TUIFly.

Volgens Anke Fransen, woordvoerster van Brussels Airport, is de actie rond 9 uur begonnen en zal die tot de middag duren. Brussels Airport waarschuwt intussen dat er door de actie mogelijk vertragingen zijn in het afhandelen van de bagage. Vermoedelijk zullen er ook vluchten door de actie met vertraging vertrekken.

A work stoppage at Aviapartner may cause baggage handling to be disrupted/ delayed today. Check if your flight is handled by Aviapartner https://t.co/o0A1xPhD86 & contact your airline should your luggage be missing upon arrival. We expect this action to last at least until noon.