Archeologen ontdekken menselijk fossiel dat de geschiedenis van de moderne mens kan herschrijven

Wetenschappers hebben in een grot in Israël een fossiel van het kaakbeen van een mens teruggevonden. Volgens de archeologen zijn de resten tussen 177.000 en de 194.000 jaar oud. Dat maakte het onderzoeksteam van Israel Hershkovitz van de Universiteit van Tel Aviv donderdag bekend in het wetenschappelijk magazine ‘Science’. Als die datering klopt, dan kan de opmerkelijke vondst de geschiedenis herschrijven.

In een ingestorte grot in het Karmelgebergte bij Haifa in Israël is een bovenkaak gevonden met zes intacte tanden en één gebroken snijtand. Het bot lag tussen duizenden dierenbeenderen van gazelles en ...