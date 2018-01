Zus vermoorde Nicky Verstappen (11): “Doe allemaal mee aan grootschalig DNA-onderzoek”

Ruim zeventienduizend Nederlandse mannen uit de omgeving van de Brunssummerheide en Heibloem krijgen binnenkort een oproep om vanaf zaterdag 24 februari vrijwillig DNA af te staan om de dood van Nicky Verstappen (11) in 1998 op te lossen.

Dat hebben de Nederlandse politie en justitie vrijdagochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Door het hele land worden ook nog eens vierduizend mannen benaderd die in de buurt van de Brunssummerheide hebben gewoond of die familie in het gebied hebben gehad.

Brunssummerheide

Het onderzoek richt zich, naast Heibloem, voor een belangrijk deel op het gebied ten zuiden van de Brunssummerheide omdat de kans het grootst is dat de dader daar woont of heeft gewoond. Het is volgens politie en justitie het meest aannemelijk dat de dader van het kamp waar Nicky verdween via één van de twee wegen richting het zuiden is gegaan. Het betreft mannen in de hele gemeente Landgraaf, de Heerlense wijken Meezenbroek, Palemig en een deel van Heksenberg en een miniem stuk van Brunssum grenzend aan de hei (zie kaart).

Ultieme poging

Het DNA-verwantschapsonderzoek is het grootste ooit in Nederland en een ultieme poging om de zaak na bijna twintig jaar alsnog op te helderen. Het wangslijm van de opgeroepen mannen, in de leeftijd van 18 tot 75 jaar, wordt vergeleken met DNA dat op de kleding van Nicky is gevonden. Gehoopt wordt dat via kenmerken in het DNA familieleden van de dader worden gevonden. Via stamboomonderzoek kan zo mogelijk na bijna twintig jaar alsnog de dader worden opgespoord.

Dood teruggevonden

Nicky Verstappen ging in augustus 1998 met jeugdwerk uit zijn woonplaats Heibloem op kamp op de Brunssummerheide. Hij verdween uit zijn tent en werd een dag later dood teruggevonden, op hemelsbreed 1200 meter ten zuiden van het kampeerterrein.

Dat er een grootschalig onderzoek zou komen werd vorig jaar al aangekondigd. Dat nieuws leidde tot tweehonderd nieuwe tips in de zaak. Die tips hebben echter nog niks opgeleverd.

1500 mannen

Momenteel worden nog de DNA-monsters onderzocht van zo’n 1.500 mannen die de afgelopen maanden al zijn benaderd voor een één-op-één vergelijking van het DNA. Daarmee komt het totaal aantal oproepen om wangslijm af te staan op 23.000. Bij deze kleinere groep gaat het om mannen die op enigerlei wijze in het dossier voorkomen, die op de dag van de verdwijning in de buurt op vakantie waren, kampleiders en vaste bezoekers van de Brunssummerheide. Tot nu toe heeft dat geen match opgeleverd.

Honderd medewerkers

De mannen die worden opgeroepen krijgen een tijdblok door waarin ze worden verwacht. Wie niet kan, kan echter op elk ander moment binnenlopen bij een van de locaties om DNA af te staan. Drie weken lang zijn de locaties zeven dagen per week open. Door de week van 13.00 tot 21.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur. In totaal zijn dagelijks zo’n honderd medewerkers actief op de locaties. De vierduizend mensen buiten de aangewezen onderzoeksgebieden krijgen een uitnodiging om bij bijvoorbeeld het plaatselijke politiebureau DNA in te leveren.

Zus

De zus van Nicky Verstappen kwam ook aan het woord op de persconferentie. Femke riep iedereen op om mee te doen met het onderzoek. “Ons hele leven stond en staat nog steeds in het teken van het vinden van antwoorden rond de dood van Nicky. Iedereen die enig gevoel heeft moet zich kunnen indenken hoe onmenselijk het is om met al deze vragen te moeten leven.” De familie hoopt dankzij dit onderzoek eindelijk een antwoord te krijgen op hun vele vragen.

Hoe werkt het verwantschapsonderzoek? De politie legt het uit in onderstaande video: