Zo gaf directie van Carrefour uitleg aan personeel over herstructurering

In navolging van de drastische maatregelen die supermarktketen Carrefour donderdag heeft bekendgemaakt, is er nu ook een video opgedoken die de herstructureringsplannen toelicht. Daarin legt exploitatiedirecteur Hilde Decadt uit waarom de kosten van het bedrijf moeten worden herzien. “Ik weet dat dit een moeilijke boodschap is, maar de bevoegde maatregelen zijn voor ons echt noodzakelijk om de verdere ontwikkeling van Carrefour in België te verzekeren”, klinkt het.

Het was de redactie van VTM NIEUWS die de beelden in handen kreeg. “De Belgische consumenten hebben geleidelijk hun consumptiegedrag gewijzigd en zijn overgestapt naar voornamelijk buitenlandse webwinkels”, stelt ze. “De rendabiliteit van de hypermarkten staat sterk onder druk.” Het leidt ertoe dat zowel de hypermarkten in Genk als het Luikse Belle Île permanent de deuren moeten sluiten. Andere vestigingen worden omgevormd tot gewone supermarkten of in oppervlakte verkleind.

Die besparingsmaatregelen moeten geld vrijmaken voor nieuwe investeringen, waaronder in e-commerce. Een belangrijk luik waarin Carrefour momenteel achterop hinkt. “We willen onze competenties versterken door te investeren in opleiding, onder meer door de oprichting van een digital academy, en de nodige middelen ter beschikking stellen om jullie werk te vereenvoudigen.” later dit jaar zal Carrefour ook ruim 30 ‘market supermarkten’ en expresbuurtwinkels en 70 e-commerce afhaalpunten openen.

In totaal zijn 1.233 jobs bedreigd door de nieuwe maatregelen van de supermarktketen. Daar Vanuit verschillende hoeken werd er geschokt gereageerd op het nieuws. Bij het personeel in sommige supermarkten is er nog onzekerheid troef, terwijl de vakbonden spreken over “een nieuw sociaal bloedbad”.