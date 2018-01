84-jarige voor het eerst voor politierechter: “Dat blazen, dat ging niet!”

Aalst - “Ik heb drie keer geblazen, maar zeven seconden was blijkbaar niet lang genoeg.” De 84-jarige R.D.M. uit Herdersem moest gisteren politierechter Peter D'Hondt in de ogen kijken nadat hij op 25 maart 2017 betrapt was met 1,6 promille alcohol in het bloed. Het was de eerste keer dat de man positief blies en dus ook de eerste keer rechtbank.

“Als u te veel drinkt, gaat dat blazen al moeilijker, nietwaar. Eigenlijk zou u ook gedagvaard moeten zijn voor de weigering van de test. Hoeveel had u gedronken, meneer?” De man verklaarde dat hij bij familie twee pinten had gedronken. “En die 1,6 promille, dat is van de Mon Cherikes te eten?” R. schudde lachend het hoofd. “Ik heb daarna ook een stuk of vijf pintjes gedronken in een cafeetje in Herdersem. Ik had dat niet mogen doen.”

D'Hondt was tevreden dat de man eerlijk was. “Ik zal mild zijn gezien uw leeftijd en blanco strafregister.” De man moet een boete van 400 euro betalen en kreeg een rijverbod van vijftien dagen. Na het vonnis had de man wel nog zin in een babbeltje. “Ik heb ooit nog in Dendermonde gewerkt en uw moeder daar in het gerechtsgebouw gezien. Toen ze al minister was.” D'Hondt reageerde gevat. “Ahzo, dat zou kunnen. Minister, dat ga ik denk ik nooit meer worden.”