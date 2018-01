Al 24 Carrefour-winkels blijven vrijdag dicht

De protestacties bij supermarktketen Carrefour breiden uit. Vrijdag werden op tal van plaatsen personeelsvergaderingen gehouden en intussen zijn al 24 hypermarkten gesloten, bevestigt de directie een bericht van de Franstalige vakbond CNE. In Vlaanderen blijft de stakingsactie voorlopig beperkt tot de hypermarkt van Genk. Die is met sluiting bedreigd.

De acties zijn het meeste voelbaar in Brussel en Wallonië. Daar blijven vrijdag 23 hypermarkten gesloten (waaronder alle vijf in Brussel) en drie Carrefour Markets (in Brussel, Henegouwen en Waterloo), bevestigt woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Vrijdagochtend werden in vele winkels personeelsvergaderingen gehouden. De Franstalige vakbond CNE sluit niet uit dat er nog meer winkels de deuren zullen sluiten, uit solidariteit.

In sommige Carrefourvestigingen is nu al beslist om ook dit weekend het werk niet te hervatten. Dat is onder meer het geval voor de winkels in de regio van Charleroi.

De actie komt er nadat de directie van Carrefour donderdag een herstructurering bekendmaakte, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Twee hypermarkten zouden worden gesloten: in Genk en in Luik.