Trump legt immigratievoorstel voor, maar stuit op protest van beide partijen

De president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft met een voorstel voor nieuwe immigratiewetgeving protest geoogst bij zowel Democraten als Republikeinen. In het uitgebreide raamwerk, waar Amerikaanse media donderdag over berichtten, stelt Trump onder meer een proces voor om 1,8 miljoen immigranten zonder papieren te naturaliseren.

In ruil wordt een grensmuur met Mexico van 25 miljard dollar verwacht, het stopzetten van de gezinsherenigingen en strengere maatregelen tegen illegale migratie. Ook moet er een einde komen aan de zogenaamde Greencard-loterij, waarbij personen uit verschillende landen de kans krijgen op een arbeids- en verblijfsvergunning in de VS.

De New York Times bericht dat het Witte Huis het plan als “genereus” voorstelt, maar ook als “te nemen of te laten”. Democraten en immigratieactivisten wezen het voorstel zo goed als volledig af. Het plan komt er in wezen op neer dat de grenzen dichtgaan en dat we ons ontdoen van alle immigranten, luidt de kritiek.

“Amnesty Don”

Ook bij Trumps eigen partij klinken heftige reacties. De rechtsconservatieve website Breitbart News noemde Trump al “Amnesty Don”, die “illegale vreemdelingen het staatsburgerschap” geeft. De woorden “Amnesty Don” namen op rechtse blogs en andere media al snel een hoge vlucht.

Trumps plan omvat naar verluidt ook de bescherming van de zogenaamde ‘Dreamers’. Het gaat om ongeveer 690.000 personen die als kind van immigranten die illegaal naar de VS uitweken al jaren in het land zijn. Voor hun ouders is er geen oplossing, berichten VS-media. In de herfst van 2017 had Trump hun beschermingsprogramma stopgezet, dat de naam DACA droeg. Het Congres heeft tot maart tijd voor een oplossing, anders dreigt hun uitwijzing.

Het Witte Huis wil zijn plan maandag officieel voorstellen. Het raamwerk zou zo opgesteld zijn dat Trump een overeenkomstige wet onmiddellijk zou kunnen ondertekenen, klinkt het bij medewerkers. Los daarvan onderhandelt momenteel een groep van Amerikaanse senatoren over de partijgrenzen heen over een immigratiewetgeving. “We zijn aan het onderhandelen. Ik verwelkom de input van het Witte Huis”, reageerde de prominente Republikein Lindsey Graham.