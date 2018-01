Elke dag 28 zelfmoordpogingen in Vlaanderen

In 2016 zijn in Vlaanderen naar schatting 10.360 pogingen tot zelfdoding ondernomen, zowat 28 per dag. Dat staat in het laatste jaarverslag Suïcidepogingen van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. Het aantal zelfmoordpogingen schommelt in Vlaanderen al enkele jaren rond dat cijfer, op economische crisisjaren 2007 en 2011 na. Wel alarmerend is het hoog aantal pogers bij jongeren tussen 20 en 24 jaar. Ook in de leeftijdsgroep 40-45 piekt het aantal pogingen.

In totaal werden door 35 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen 2.124 suïcidepogingen geregistreerd in 2016, ondernomen door 2.030 mensen. Maar niet alle pogingen worden verzorgd of gemeld en specialisten schatten op basis van kwaliteitscontroles in de ziekenhuizen het reële cijfer op een veelvoud, namelijk 10.360 zelfmoordpogingen in 2016, zowat 28 per dag.

Het totaal aantal geregistreerde zelfmoordpogingen heeft zich de voorbije jaren net onder de 160 per 100.000 inwoners gestabiliseerd. Maar het aantal effectieve zelfdodingen daalt wel. “In vergelijking met 2000 zien we tot 2015 bij mannen een daling van 22 procent en bij vrouwen een daling van 19 procent, vooral in de laatste jaren”, zegt Gwendolyn Portzky van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. “Al zijn we natuurlijk nog niet tevreden, elke zelfdoding is er één te veel.”

Vlaanderen kent historisch een hoog aantal suïcides. Een eenduidige verklaring daarvoor is er niet, al wijzen vergelijkende studies met Nederland (waar het cijfer historisch laag ligt) op enkele verklaringen. “In vergelijking met Nederlanders gaan Vlamingen anders om met problemen. Ze lossen ze minder effectief op en praten er in vergelijking met de noorderburen minder over”, zegt Portzky. “Dat is nochtans essentieel.”

Volgens een andere studie kent vlaanderen ook een groot stigma op het zoeken naar psychologische hulp. “Wie de stap wel zet, voelt zich bovendien beschaamd. Dat helpt het proces natuurlijk niet vooruit”, besluit Portzky.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.