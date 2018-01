Witte Huis wil Van Gogh, maar krijgt gouden wc-pot

Het Witte Huis wilde van het Guggenheim een schilderij van Van Gogh lenen, maar het New Yorkse museum heeft in de plaats een gouden toiletpot aangeboden. Het gaat om werk van artiest-iconoclast Maurizio Cattelan, die het zelf omschrijft als een egalitair werk: “Kunst van de 1 procent (rijksten van de planeet, red.), voor de 99 procent.”

In een e-mail wees de artistieke directrice en conservatrice van het Guggenheim, Nancy Spector, de vraag af om ‘Sneeuwlandschap’ (1888) te mogen lenen van de Nederlandse schilder, zegt het Guggenheim aan de Washington Post. Spector zei dat het doek in Guggenheim Bilbao tentoongesteld zou worden, om terug te keren naar New York en daar ‘in een niet al te verre toekomst’ te blijven.

In de plaats daarvan stelde ze voor om de toiletpot in goud van Maurizio Cattelan naar het Witte Huis te sturen, die in het Guggenheim te zien was van september 2016 tot de zomer van 2017. Het werk, ‘America’ genaamd, bestaat uit een wc-bril, wc-bit en waterspoeling. Terwijl het werd tentoongesteld in het museum tegenover Central Park hebben ongeveer 100.000 personen de wc gebruikt.

Met instructies voor installatie en onderhoud

“De artiest zou het aan het Witte Huis willen lenen voor een lange termijn”, schreef de artistiek directrice van het Guggenheim, volgens de Washington Post. “Het heeft, uiteraard, een uitzonderlijke waarde en is relatief fragiel, maar we zouden u alle instructies leveren voor installatie en onderhoud.”

“Het spijt ons dat we niet aan uw oorspronkelijke vraag kunnen tegemoetkomen”, besloot Spector. “Maar we hebben er hoop op dat dit bijzonder aanbod u kan interesseren.”

Het Witte Huis gaf geen gevolg aan het aanbod. Het is gebruikelijk dat Amerikaanse presidenten kunstwerken lenen tijdens hun ambtstermijn.

De conservatrice heeft president Donald Trump al herhaaldelijk bekritiseerd. Ze beschreef zijn presidentschap als een dat “gekenmerkt is door schandalen en bepaald door de vrijwillige inperking van een ontelbaar aantal individuele vrijheden”. In augustus legde ze in een blog uit dat het werk van Cattelan “de referentie aan Trump is die de meeste weerklank kreeg” tijdens zijn verblijf in het Guggenheim, ook al kon het anders geïnterpreteerd worden.