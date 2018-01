Jonge fan dolt in kleedkamer Napoli… tot hij Dries Mertens ziet: “Woooow!”

De Italiaanse topclub Napoli had deze week een opvallende gast in het trainingscomplex. Een jonge fan had een filmpje gemaakt waarin hij beloofde te diëten als Napoli de landstitel zou winnen, waarop de ploeg van Dries Mertens het jongetje uitnodigde. Hij stal er meteen alle harten met een bekend dansje en trapte er zelfs een balletje… maar toen Dries Mertens voor zijn neus stond, moest hij toch even slikken: “Wooow, Mertens!” slaakte de jonge knaap een kreet van vreugde.

Napoli invited this little fan into their locker-room & he's stealing the showpic.twitter.com/cs4umGY1H2