Michel van den Brande schaart zich achter pornokoning en helpt bij herdruk van naaktkalender Tanja Dexters

De heisa rond de herdruk van de naaktkalender van Tanja Dexters is nog niet afgelopen. Nu zet immers Michel Van den Brande mee zijn schouders onder het project van de Vlaamse pornokoning Dennis Black Magic. Ondanks Tanja’s woedende reactie. Dat laten ze weten in een persbericht.

“Toen ik hoorde dat Dennis Black Magic dé naaktkalender van Tanja Dexters opnieuw gaat uitbrengen, moest ik hem een hart onder de riem kunnen steken”, zegt Van den Brande volgens een persbericht van Dennis Black Magic. “Het is dan ook inderdaad een veel gevraagde item geworden. De herdruk van nu zal zelfs nog een meer gewilde collector’s item worden, mits de lage oplage van 2.000 exemplaren.”

De tv-ster uit ‘The Sky Is The Limit’ gaat samen met zijn bedrijf Kontrimo dan ook mee dienst doen als de officiële mediapartners van Dennis Black Magic zijn naaktkalender. “Openbaar steun krijgen van iemand als Michel van de Brande doet me beseffen dat ik de juiste keuze heb gemaakt om de kalender opnieuw uit te brengen”, zegt de pornokoning.

Dexters furieus

Die steun komt gelegen, want van Tanja Dexters moet hij geen hulp verwachten. De voormalige Miss België is allesbehalve opgezet met de herdruk van de naaktkalender, zo vertelde ze op één tijdens Van Gils & Gasten. “Ik was helemaal niet op de hoogte. Ik wist van niks”, zegt ze furieus. “Ik maak geen probleem van het feit dat foto’s terug publiekelijk worden, ik ben daar fier op, ze zijn mooi. Maar het gaat over de manier waarop. Ik moet daar wel toestemming voor geven, hé.”

Dennis Black Magic begrijpt de heisa niet. “Als enige rechthebbende van de beelden, ben ik niet verplicht Tanja of de fotograaf op voorhand te verwittigen bij een herdruk. Tanja heeft in 1999 alle rechten, voor alle gebruik, inclusief portretrechten afgestaan gehad aan mij. Als Jan Verheyen beslist om Teen Spirit uit 2000 opnieuw uit te brengen op DVD, moet hij ook geen toestemming vragen aan Axel Daeseleire. Daarmee is de kous af, hoe hard het ook mag klinken: copyrights zijn nu eenmaal copyrights.”

“De kalender zal op 14 april door GR8 magazine voorgesteld worden in Kortrijk”, besluit de pornokoning.