Verborgen camera filmt hoe bejaardenverzorgster vrouw met dementie klappen verkoopt

Een verborgen camera kon filmen hoe een verzorgster een vrouw met dementie mishandelde en pestte in haar woonkamer in het Britse Kettering. “We hadden een camera geïnstalleerd in de woonkamer, omdat we dachten dat de hulpverleenster lui was”, zei de dochter van het slachtoffer aan Daily Mirror. “Maar wat we te zien kregen, hadden we nooit verwacht.” Nu willen ze de beelden publiekelijk maken om het geweld aan te kaarten.

Sabina Marsden is al een tijdje zichzelf niet meer. De 78-jarige vrouw lijdt aan dementie en herinnert zich steeds minder. Voor zichzelf zorgen lukt niet meer. Daarom besloot haar dochter Gina Owen om de hulp van een verzorgster in te roepen. Het bedrijf Mega Care stuurde één van haar medewerkers.

De 46-jarige Stacey kwam overdag voor Sabina zorgen, of dat was toch de bedoeling. Gina en haar man hadden echter geen goed gevoel bij de vrouw. Ze dachten dat ze lui was en niet veel werkte. Om haar te confronteren, besloten ze een verborgen camera in hun woonkamer te zetten, waarvan ze de beelden rechtstreeks op haar smartphone kon uitzenden. Maar wat ze daarop zag, choqueerde haar enorm.

Live slagen en verwondingen

Live kwam haar moeder in beeld, terwijl de verzorgster aan de andere kant van de zetel tv zat te kijken. In plaats van zich om de oude vrouw te bekommeren, gaf ze haar enkele rake klappen. De onthutste bejaarde van Italiaanse afkomst kon alleen maar “mamma mia” jammeren en droevig snikken.

Een gechoqueerde Gina vertrok razendsnel naar huis, waar ze de verzorgster meteen confronteerde. Ze zette de vrouw onmiddellijk op straat. De verzorgster leek echter allesbehalve onder de indruk van de beelden. Haar repliek was: “Ach ja, wat wil je dat ik doe?” Ze at haar potje met yoghurt op en vertrok ijzig kalm.

Enkel een waarschuwing

Ondertussen heeft de politie de zaak van in juni 2017 onderzocht. De verzorgster komt er nu met een waarschuwing van af. Op haar werk is ze wel ontslagen, maar daar blijft het voorlopig bij. Daarom besloot de familie van de bejaarde vrouw om de beelden online te zetten. Om de kwetsbaarheid van mensen met dementie te benadrukken en het geweld aan te kaarten.