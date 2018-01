Barcelona laat zich niet vangen en stoot wél (nipt) door in Spaanse beker, Coutinho viert zijn debuut

Het debuut van Coutinho was het hoogtepunt van de avond Foto: Photo News

Real Madrid werd woensdag nog uit de Spaanse beker geknikkerd door stadsgenoot Leganés, Barcelona liet zich daar niet aan vangen en won de derby tegen Espanyol met 2-0. De heenwedstrijd hadden de Catalanen nog verloren met 1-0 maar dat werd dus (nipt) rechtgezet, waardoor de dubbel er nog in zit. Eerder plaatsten ook Sevilla en Valencia zich voor de halve finales.

Vermaelen was nog out bij Barcelona, waar aanwinst Coutinho op de bank begon maar Messi en Suarez in de basis startten. De Uruguyaan opende al na 9 minuten de score en de Argentijn scoorde nog voor het halfuur al de 2-0.

Toch bleef het spannend want een derde doelpunt bleef uit en één tegengoal zou fataal zijn. In de 68e minuut mocht Coutinho zijn debuut vieren: de Braziliaan kwam in de plaats van Iniesta. Gescoord werd er echter niet meer maar daar maalde Barça niet om.