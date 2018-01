“De manier waarop u uw boodschappen de komende jaren gaat doen, zal ingrijpend veranderen”

1.233 ontslagen. Dat kregen de werknemers van Carrefour gisterennamiddag te horen. Ongeveer tien procent van het totaal. Het verdict is zwaar, vooral omdat het de derde herstructurering is in tien jaar. Het verdict is ook zwaar voor Limburg, omdat de hypermarkt in Shopping 1 in Genk dicht moet. Een aanzienlijk deel van de 90 werknemers moet allicht op zoek naar een nieuwe baan, want in tegenstelling tot de vorige saneringen is er nu niet het brugpensioen als pleister op de wonde.