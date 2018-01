Het nieuws dat dj Like Mike een soloproject opstart, heeft de makers van het satirische televisieprogramma ‘De Ideale Wereld’ op ideeën gebracht. Ze legden hun oor te luister bij Jerre en Lerre, die de hits van Dimitri Vegas & Like Mike coveren. Het duo begrijpt de beslissing van Like Mike niet en wil aantonen dat hun vak een ‘two man job’ is. “Anders valt het feest stil, he!”