Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée -

Twee bejaarden zijn donderdagnamiddag tijdens een wandeling langs de Maas in Luik in de rivier beland. Een van de slachtoffers is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis, zo meldt de Luikse brandweer.