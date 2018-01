Ook Alken-Maes heeft nu alcoholvrij biertje

Brussel - Alken-Maes heeft donderdag zijn eerste volledig alcoholvrije pils voorgesteld. De Maes 0,0% vol. alc. komt er ruim een jaar na dat van zijn grootste concurrent, AB InBev. Maar dat van Maes is wel minder calorierijk, zegt de nummer twee op de Belgische markt.

Alcoholvrij of alcoholarm bier heeft in België nog een erg beperkt marktaandeel, maar de tendens is wel stijgend. Volgens Alken-Maes is deze markt het voorbije jaar zowat verdubbeld.

De brouwer had al een versie met slechts 0,4 procent alcohol in de aanbieding, en daar komt nu een volledig alcoholvrije versie bovenop. De smaak van een pils blijft behouden, verzekert het bedrijf.

