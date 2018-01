Catalaans parlement debatteert dinsdag over Puigdemont als regeringsleider

Het Catalaans parlement zal dinsdag beslissen over een nieuwe minister-president. Dat heeft parlementsvoorzitter Roger Torrent donderdag in Barcelona bekendgemaakt.

Het debat op 30 januari begint om 15.00 uur, daarna zullen de regionale verkozenen stemmen. In een eerste stemronde is een absolute meerderheid vereist, in een tweede volstaat een gewone meerderheid.

Bij de vervroegde regionale verkiezingen van 20 december behielden de separatistische partijen een krappe meerderheid.

De enige kandidaat-regeringsleider is de vorige minister-president, Carles Puigdemont. Die is in oktober na door de regering in Madrid uit zijn ambt te zijn gezet naar België gevlucht. Keert hij naar Spanje terug, dan wordt hij meteen gearresteerd.

Hoe hij zijn regeerprogramma zal voorstellen is onduidelijk. Per video vanuit België of via een vertegenwoordiger zou niet geldig zijn. Hij zou persoonlijk aanwezig moeten zijn.

De regering in Madrid vreest derhalve dat de 55-jarige politicus heimelijk naar zijn vaderland zou kunnen terugreizen en in het regionale parlement in Barcelona raken. De veiligheidsdiensten zijn volgens minister van Binnenlandse Zaken Ignacio Zoido “zeer intensief bezig” om te verhinderen dat Puigdemont per helikopter of per schip of in een kofferruimte het land weer binnenkomt.

(belga)