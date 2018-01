Doodsoorzaak The Cranberries-zangeres bekend

Dolores O’Riordan, de zangeres van The Cranberries, overleed op 15 januari in Londen.

Volgens de Amerikaanse krant Santa Monica Observer, die zich baseert op anonieme bronnen bij de Londense politie, is ze bezweken aan een overdosis Fentanyl, de krachtige pijnstiller die ook Prince en Tom Petty fataal werd. De politie vond een verpakking van het product naast haar bed.

Volgens de krant gaat het in het geval van O’Riordan om zelfdoding. In 2013 deed O’Riordan al een zelfmoordpoging via overdosis. Ze sprak toen openlijk over haar bipolaire stoornis.