Kangoeroes Willebroek verhuist naar Mechelen

Kangoeroes Willebroek verhuist volgend seizoen naar Mechelen. Dat maakte de basketbaleersteklasser donderdag op een persconferentie bekend. De club doet dat om tegemoet te kunnen komen aan de licentievereisten van de Pro Baskeball League, waarvoor de club in zijn eerste seizoenen uitstel gekregen had. De infrastructuur in de gemeente Willebroek voldoet niet aan de strenge vereisten van de Pro League.

“Met de gemeente Willebroek is er naar meerdere oplossingen gezocht om in sporthal De Schalk of binnen de gemeentegrenzen te blijven. Helaas was het niet mogelijk om op korte termijn aan de vereisten van de Pro League te voldoen, het bestaan van de club te blijven verzekeren en verdere groei te verwezenlijken”, legt voorzitter Luc Katra uit. “Na vijf seizoenen in eerste divisie in Willebroek gespeeld te hebben, verhuizen we dus naar Mechelen.”

“De beslissing om de club te verhuizen naar Mechelen, komt er dankzij het positieve onthaal vanuit die stad, waar men kan terugblikken op de successen van het toenmalige Racing Mechelen. Als ons budget het toelaat, we willen op dat vlak geen enkel risico lopen, willen we opnieuw Europees basketbal naar Mechelen brengen.”

Volgend seizoen zal Kangoeroes Basket Willebroek omgedoopt worden tot Kangoeroes Basket Mechelen. Ook zal er een fusie plaatsvinden met Pitzemburg Basket Mechelen. De besprekingen over hoe die fusie concreet in zijn werk zal gaan, zullen volgende week van start gaan. “Over het principe van de fusie is de beslissing genomen, maar de lijnen moeten nog uitgezet worden. We willen een gezamenlijke werking behouden in zowel Willebroek als Mechelen, met respectievelijk hun eigen academies. Op middellange termijn zullen de wedstrijden in Mechelen verhuizen van de Winketkaai (1.500 plaatsen) naar de nog te bouwen topsporthal in de Arsenaal wijk op de Ragheno site achter het station van Mechelen.”

De stad Mechelen heeft al enkele investeringen gepland om de huisvesting voor te bereiden. Zo zal het middelste veld worden aangepast (nieuwe belijning, basketbaldoelen, bijkomende verlichting), zal een nieuwe wedstrijdtafel en scorebord worden voorzien en zal de sporthal worden opgefrist. De Kangoeroes zullen ook een bouwvergunning aanvragen voor de uitbreiding van de sporthal met een VIP-ruimte van meer dan 200 vierkante meter. Toch is dit ook maar een tijdelijke huisvesting. Op termijn zal de ontwikkeling Arsenaal/Ragheno (achter het station) nog meer mogelijkheden bieden.

“De vestiging van een eersteklasseploeg zal ervoor zorgen dat basket zal heropleven in Mechelen. Tegelijkertijd zullen de Kangoeroes de aandacht en het publiek krijgen die ze verdienen en dat kan ik als schepen van Sport natuurlijk alleen maar toejuichen”, verklaarde Walter Schroons. De schepen van Sport is er van overtuigd dat de fusie ook voor Basket Pitzemburg een goede zaak is: “Met gebundelde krachten kunnen beide ploegen veel meer bereiken.”

“Dit is een goede zaak voor het Belgische basketbal, voor de Kangoeroes en voor Mechelen”, stelde Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League. “Dit is een enorme stap vooruit voor de Kangoeroes. Ik ben blij dat ze kiezen voor dit project in Mechelen, waar er een grote basketbaltraditie is en waar ze zullen spelen in een zaal waarin basketbalgeschiedenis gechreven is.”

De Winketkaai was 26 jaar lang (1969-1995) de thuishaven van Racing Mechelen, dat met spelers als Rik Samaey, Eric Struelens, Marc Deheneffe en Bill Varner lange tijd het Belgische basketbal domineerde. De club werd vijftien keer kampioen van België, won negen keer de beker en schopte het in 1973 tot finalist in de Europese Korac Cup (ULEB Cup). Na 34 jaar eersteklassebasketbal (1961-1995) en 26 Europese campagnes fuseerde Mechelen in 1995 met Sobabee tot Basket Antwrp, het huidige Antwerp Giants.

Kangoeroes werd in 2009 opgericht en verhuisde in 2013 na de promotie naar eerste klasse van Boom naar De Schalk (1.200 plaatsen) in Willebroek.