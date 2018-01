Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Een 75-jarige vrouw is donderdagavond in Sprimont, in de provincie Luik, om het leven gekomen bij een aanrijding door een auto. Dat meldt het parket van Luik.

De vrouw stak iets voor 19.00 uur de weg over, toen ze gegrepen werd door een auto. De bestuurder van de auto zei dat hij het slachtoffer niet opgemerkt had. De autobestuurder was niet onder invloed en reed niet te snel.

(belga)