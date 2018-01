Wereldwijde storing bij Netflix

Wie donderdagavond een filmpje of serie wil kijken als ontspanning, kan onverwacht problemen ondervinden. Er is immers sinds 21 uur sprake van een wereldwijde storing bij de betalende streamingsdienst Netflix.

“Netflix is momenteel niet beschikbaar. Probeer later opnieuw.” Die boodschap kregen verschillende kijkers op hun schermen te zien, toen ze probeerden in te loggen bij de streamingsdienst. Zowel via desktop, als via smartphone, als via smart-tv zijn er dezelfde problemen merkbaar. In België, maar ook in Nederland, in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland en in de Verenigde Staten is de storing merkbaar.

Netflix zelf is zich ondertussen bewust van de problemen. “We ondervinden momenteel problemen met streamen op alle apparaten. We zijn dit probleem aan het oplossen. Onze excuses voor eventuele overlast”, klinkt het. Wanneer alles opnieuw zal werken, is nog niet bekend.

Heel wat abonnees richten zich tot verschillende sociale media om de problemen in de verf te zetten. “De wereld vergaat!” roepen ze dramatisch. Het gebrek aan series en films vieren ze met een grote collectie grappige reacties.

