"Op het hoogste niveau krijg je geen vijf open kansen per wedstrijd. Het moet er meteen pal op zijn"

Genk -

Het scheelde niet veel of Dante Vanzeir speelde morgenavond in het shirt van MVV tegen De Graafschap. Maar door de acute Genkse spitsennood na het uitvallen van Nikos Karelis en Ally Samatta sprong de uitleenbeurt van de 19-jarige Beringenaar naar de Nederlandse tweedeklasser af. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, zei ene Johan Cruijff ooit: nu mag Vanzeir na zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League tegen Lokeren hopen op een basisplaats in de derby tegen STVV. “Ik probeer nu mijn kans te grijpen.”