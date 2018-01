Vakbonden in shock door banenverlies bij Carrefour: “Hier zullen zich drama’s afspelen”

De vakbonden zijn erg hard geschrokken van de aangekondigde herstructurering bij Carrefour. Bij de winkelketen staan 1.233 banen op de tocht, en bovendien wil de directie twee hypermarkten al in juni sluiten.“Dit is een sociaal bloedbad.”

De directie van Carrefour liet vanmiddag in mededeling weten dat de ontslagen en herstructureringen “noodzakelijk zijn om de kosten te drukken en aanzienlijk te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld de digitale ontwikkeling, de huismerken en verse en biovoeding. De sector krijgt af te rekenen met talloze nieuwe uitdagingen en ingrijpende veranderingen. De concurrentie wordt steeds diverser en groeit sterk aan.”

Volgens Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK gaat het echter om “een nieuw sociaal bloedbad”. “We zijn geshockeerd door de nonchalante en kille houding van de directie.” Ook volgens Kristel Van Damme van de christelijke vakbond LBC is het “heel duidelijk dat zich hier drama’s zullen afspelen. Dit is een sociaal bloedbad.”

Het ABVV betuigt zijn volledige solidariteit met de werknemers en hun families en staat zij aan zij met hen in hun strijd.

Waar is het fout gelopen met Carrefour? Van Damme ziet twee oorzaken: de toegenomen concurrentie en e-commerce. Wat dat laatste betreft heeft de keten volgens haar de boot gemist. “Aanvankelijk was Carrefour op dat vlak zeer performant, maar uiteindelijk heeft men daar toch nog de boot gemist door wisselingen in de directie”, zegt ze.

De bonden merken ook op dat België procentueel harder getroffen wordt dan Frankrijk, waar er een plan van vrijwillig vertrek komt voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel en enkel sprake is van inkrimpingen van hypermarkten en geen sluitingen. “We hadden een lightversie van Frankrijk verwacht, maar het tegendeel blijkt waar”, zegt Tom Van Droogenbroeck van ACLVB.

Communicatie

De bonden klagen ook dat de directie niet duidelijk is in haar communicatie over wie allemaal getroffen zal worden. “Amateurisme”, aldus De Weghe. “De directie toont een gebrek aan emoties. Dit komt veel harder aan dan verwacht.”

Volgens de bonden heeft de “schrikreactie” in verschillende winkels al tot spontane werkonderbrekingen geleid. De vakbondsafgevaardigden gaan nu in de winkels uitleg geven aan het personeel.

Overleg

De vakbonden gaan nu in sneltempo met de directie onderhandelen: elke week zal een nieuwe ondernemingsraad plaatsvinden. De bonden hopen het aantal getroffen werknemers terug te dringen. Bij Carrefour België werken momenteel 11.500 mensen, die samen 4,4 miljard euro omzet genereren. De keten telt in ons land 45 hypermarkten, 430 gewone supermarkten, en 290 buurtwinkels.

In 2010 sneuvelden al eens 1.700 jobs en elf winkels. Toen was een banenverlies van 1.672 jobs aangekondigd, maar vielen er geen naakte ontslagen omdat 910 werknemers op brugpensioen vanaf 52 jaar gingen. Door de strengere regelgeving voor Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), lijkt die maatregel moeilijker te worden. “We zullen bekijken wat daar mogelijk is. Het is zeker niet uitgesloten dat er een beroep wordt gedaan op dat stelsel”, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.