Wetenschappers verzetten ‘Doomsday Clock’: kans op nucleaire apocalyps even groot als tijdens WOII

Wetenschappers hebben donderdag de symbolische Doomsday Clock (doemdagklok) 30 seconden vooruit gezet. We zijn nog slechts twee minuten verwijderd van middernacht, oftewel het einde van de wereld. De dreiging is even groot als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat komt mede door de tweets van president Donald Trump.

De Doomsday Clock (opgericht in 1947) is een metafoor voor hoe slecht het met de wereld gesteld is, door bijvoorbeeld nucleaire machtsverhoudingen, de klimaatverandering of de internationale politieke betrekkingen. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid bij zijn eigen vernietiging staat. Volgens de wetenschappers verenigd in het Bulletin of the Atomic Scientists, verbonden aan de universiteit van Chicago, staan we er dus niet goed voor. Donderdag werd de klok 30 seconden vooruit gezet naar twee minuten voor twaalf.

Volgens de organisatie is de wereld niet alleen een stuk gevaarlijker dan een jaar geleden, “de dreiging is even groot als tijdens de Tweede Wereldoorlog”, klinkt het in de Washington Post. “Wat heet: sinds 1953, het hoogtepunt van de Koude Oorlog, zaten we nog niet zo dicht op ‘middernacht’. De nucleaire situatie nijpend noemen is een understatement.”

Trump en zijn internationale verstandhoudingen

De redenen laten zich raden: een nieuwe dreiging is het onvermogen van de Amerikaanse regering om een helder nucleair beleid te voeren, aldus de wetenschappers. Dat komt onder meer door de onbesuisde en beledigende tweets van Donald Trump.

Een van de meest significante doelwitten van Trumps tweets was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De vooruitgang van het atoomprogramma van zijn land was een andere reden dat de klok vooruit gezet werd. De verslechterende relaties tussen de Verenigde Staten enerzijds en Rusland en Iran anderzijds bevorderen de wereldsituatie ook niet.

Kans op beterschap

De mogelijkheid bestaat echter om de gevaarlijke trend terug te draaien, stellen de wetenschappers. Dichter opschuiven naar middernacht is een erkenning van de toenemende dreiging, maar ook een oproep om terug te keren naar een minder gevaarlijke tijd. Dat kan gebeuren door wereldwijd de productie van (nucleaire) wapens aan banden te leggen en de klimaatverandering aan te pakken, concludeert het Bulletin.