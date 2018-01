Drugsbende gaat vrijuit: “Maar DVD was wel degelijk leesbaar”

Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdag de strafvordering tegen een vermoedelijke drugsbende onontvankelijk verklaard, omdat het niet mogelijk bleek een DVD met afgeluisterde telefoongesprekken te beluisteren, maar die DVD was wel degelijk leesbaar. Dat meldt de FOD Justitie. “Er zou een verkeerd programma gebruikt zijn om de bestanden correct af te spelen”, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD. “Toen de politiediensten werden verwittigd van dat probleem, hebben ze de rechtbank gevraagd om het correcte programma te gebruiken voor het afspelen van de bestanden.” Het Brusselse parket gaat in beroep tegen het vonnis van de Brusselse correctionele rechtbank

Het Brusselse parket had tot 7 jaar cel geëist tegen de zeven verdachten in het dossier die zouden geprobeerd hebben zowat 7 ton drugs het land in te smokkelen. De verdediging merkte echter op dat er ernstige problemen waren met de bewijsvoering en betwistte onder meer de inhoud van een aantal afgeluisterde telefoongesprekken. Op de transcripties van een gesprek werden zo twee namen vermeld, maar op het telefoongesprek was duidelijk een derde stem te horen. De advocaten vroegen daarom om alle afgeluisterde telefoongesprekken te kunnen beluisteren om de transcripties te controleren, maar de DVD waarop de bewuste gesprekken stonden bleek onleesbaar.

“De FOD Justitie heeft de situatie nagekeken en heeft inmiddels meer informatie over de DVD in kwestie, waarop de telefoongesprekken bewaard zijn”, zegt Edward Landtsheere. “Uit dat onderzoek blijkt dat de DVD wel degelijk leesbaar was. Op de DVD staan de telefoontapbestanden en het programma waarmee men de bestanden kan uitlezen. In dit dossier zou een verkeerd programma zijn gebruikt om de bestanden correct af te spelen, waardoor er slechts één stem in het gesprek te horen was en de gesprekken niet correct geordend waren. Toen de politiediensten werden verwittigd van dat probleem, hebben ze de rechtbank gevraagd om het correcte programma te gebruiken voor het afspelen van de bestanden.”

Geen bijkomende tussenkomst

“Er was in dit dossier geen bijkomende tussenkomst gevraagd aan de FOD Justitie”, gaat de woordvoerder verder. “In september 2017 voorzag de FOD Justitie wel al een bijkomende computer voor de correctionele griffie te Brussel. Deze computer staat ter beschikking van zowel advocaten als burgers om digitale overtuigingsstukken ter plaatse in te zien en heeft alle standaardprogramma’s die toelaten om video- en audiomateriaal af te spelen. De FOD Justitie volgt de behoeften van de gebruikers van dichtbij op en faciliteert maximaal overleg om die noden zo goed mogelijk te vertalen naar oplossingen, in functie van de mogelijkheden. De FOD Justitie betreurt dat zij in dit geval niet op de hoogte werd gesteld door de rechtbank.”

Volgens de woordvoerder heeft de FOD in 2017 al een aanzienlijke investering gedaan in hardware. “In totaal leverde de FOD Justitie vorig jaar 4.613 nieuwe laptops aan magistraten en gerechtspersoneelsleden, een inruiloperatie die gepaard ging met een investering van 5 miljoen euro.”

Het Brusselse parket kan nog steeds in beroep gaan tegen het vonnis van de correctionele rechtbank. Een beslissing daarover is nog niet gevallen.