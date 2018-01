Provincie Limburg sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Het provinciebestuur van Limburg sluit zich aan de Statiegeldalliantie. Dat heeft gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) donderdag bekendgemaaakt. “De provincie Limburg wil een structurele oplossing voor het plastic zwerfafval en een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen”, aldus Vandenhove. Afvalintercommunale Limburg.net, Hasselt, Hamont-Achel, Halen en Houthalen-Helchteren sloten zich al eerder aan bij de Statiegeldalliantie, die de Vlaamse regering ertoe wil aanzetten statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en blikjes.

“De leden van de alliantie streven naar een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken. Ook als provincie willen we het goede voorbeeld geven. De invoering van statiegeld kan onder meer een oplossing bieden voor de problemen en de kosten die veroorzaakt worden door het zwerfval in waterlopen, langs het fiets- en wandelroutenetwerk en in onze provinciale domeinen en natuurgebieden”, aldus gedeputeerde Vandenhove.

“Binnen het provinciebestuur en vanuit het oogpunt van interne milieuzorg zullen we bovendien onderzoeken op welke manier we zelf kunnen bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid wegwerpverpakkingen. Afvalintercommunale Limburg.net ijvert al jaren voor de invoering van statiegeld, want het huidige sorteersysteem van Fost Plus, waarbij pmd-afval (plastic flesjes en blikjes) gesorteerd wordt in blauwe zakken, werkt na tien jaren immers nog altijd niet voldoende efficiënt”, besluit Vandenhove.