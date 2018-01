Waarom moet Carrefour zo fors snoeien in het personeelsbestand?

Dinsdag stelde Alexandre Bompard, CEO van Carrefour, in Parijs de toekomst van de supermarktketen voor. Het wordt een plan met twee gezichten. Enerzijds zullen er in Frankrijk 2.400 jobs verdwijnen en moet er 2 miljard euro bespaard worden, anderzijds wil Carrefour er 2.000 buurtwinkels openen en investeert het 2,8 miljard euro in e-commerce. Vandaag werd de Belgische werknemers ingelicht over hun toekomst. In ons land verliezen 1.233 personen hun baan, waarvan 90 in Genk. “Hypermarkten zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. De klant heeft vandaag veel meer mogelijkheden om zijn inkopen te doen”, zegt hoofdredacteur Christophe Sancy van het retailvakblad Gondola.