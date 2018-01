Meer dan 25 gewonden bij ongeval met schoolbus in Frankrijk

Bij een ongeval met een schoolbus in de regio Gers in het zuidwesten van Frankrijk zijn donderdag 27 gewonden gevallen. Dat hebben meerdere Franse media gemeld.

De bus die 45 leerlingen van een college en vier begeleiders vervoerde kwam omstreeks 13.00 uur op de RN 524 in Manciet frontaal in botsing met een voertuig met één inzittende. De Renault Clio zou de schoolbus geen voorrang hebben verleend. De schok was zo hevig dat de bus is gekanteld.

Er raakten volgens nieuwszender BFMTV 27 mensen gewond onder wie de twee bestuurders en de vier begeleiders. Drie van de leerlingen zijn er zeer erg aan toe, hun leven zou niet in gevaar zijn.

Voor de hulpverlening zijn de grote middelen ingezet, alus La Dépêche du Midi.