KVLV Opoeteren opent werkjaar met startvergadering

Opoeteren

Maaseik - KVLV Opoeteren opende haar nieuwe werkjaar tijdens de startvergadering op vrijdag 19 januari met een hapje en drankje.

Het parochiehuis was de dag voordien gezellig aangekleed door enkele bestuursleden. Iedereen had er zin in om er iets moois van te maken. Dat KVLV Opoeteren creatieve vrouwen heeft in haar bestuur, was weer maar eens duidelijk. Op vrijdagavond even voor de start waren ze dan ook druk in de weer om de lekkernijen en hapjes klaar te maken. Bij een glaasje bubbels werden de leden hartelijk onthaald. Nieuwjaarswensen werden uitgebracht en er was een terugblik op het voorbije werkjaar.

En dan brak het moment aan van het uitdelen van de nieuwe jaarkalender. Bij een korte toelichting werd de kalender nieuwsgierig doorbladerd. Jaarlijks probeert het bestuur voor elk wat wils in te passen in het programma. Vooral de kooklessen mogen op een ruime belangstelling rekenen. Of je nu een aarzelende keukenpiet of een doorgewinterde chef-kok bent, je leert er steeds iets bij en je gaat met bruikbare recepten en extra tips huiswaarts. Het kerst- en lentefeest zijn telkens een mengeling van lekker eten in een ontspannen sfeer bij een gezellige babbel aan een mooi versierde tafel. De crealessen voor Pasen en Kerstmis zijn dan weer een welgekomen ontspanning voor creatievelingen.

De vormende sessies van KVLV Opoeteren zijn actueel wat betreft: gezondheid: o.a.’red je rug’ en ‘met voeding in je element’; veiligheid: ‘veilig op een veilige fiets’; ‘Erven en schenken’ door notaris A. Indekeu, een kruidenwandeling, leuke workshops en gezellige demo’s en nog veel meer. Elk jaar wordt er ook voor wat beweging gezorgd: yoga, wandelen en fietsen. Verder is er ook nog De Ladies Fair in Gent en enkele daguitstappen. Er werd nog lang en gezellig nagebabbeld en zelfs gezongen. Voorzitster Rina en het bestuur waren tevreden - temeer omdat ze vier nieuwe dames mochten verwelkomen.