Russische vissersboot met 20 bemanningsleden vermist in de Japanse Zee

De Russische reddingsdiensten zijn in de Japanse Zee op zoek naar het vissersvaartuig Vostok met 20 bemanningsleden aan boord, dat donderdag als vermist werd opgegeven. Ondanks de ijzige koude en een stormwaarschuwing was het schip toch uitgevaren.

De Vostok (“Oost”) stuurde donderdagmorgen lokale tijd een noodssignaal op 200 kilometer van de kust van de regio Primorski in het Russische Verre Oosten, aldus het ministerie van Noodsituaties. Sindsdien is er geen contact meer het schip geweest.

Een Russische commissie heeft een onderzoek ingeleid wegens schending van de veiligheidsvoorschriften op zee. Volgens de onderzoekers had het schip, dat vanuit de Kholmsk op het Russische eiland Sakhalin was vertrokken, als bestemming de havenstad Donghae aan de oostkust van Zuid-Korea. Het schip verstuurde zijn noodsignaal donderdagochtend om 05.30 uur (woensdagavond 19.30 uur Belgische tijd).

Volgens het persbureau Interfax is het schip eigendom van een bedrijf gespecialiseerd in de krabbenvangst waarvoor het gebied goed gekend is. Het werd in 1985 gebouwd op een scheepswerf in Zuid-Korea en staat geregistreerd in Nevelsk op Sakhalin. Het vaartuig is 53,32 meter lang en 8,7 meter breed met een laadvermogen van 370 ton.