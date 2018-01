Ontwerpster onder vuur door ‘racistisch’ bericht. Ook Naomi Campbell is kwaad

De Russische ontwerpster Ulyana Sergeenko ligt onder vuur omdat ze ‘racistische’ taal heeft gebruikt. De vrouw zond tijdens de Parijse coutureweek een boeket bloemen naar haar vriendin, fashionista en zakenvrouw Miroslava Duma. Op het bijhorende kaartje stond ‘To my niggas in Paris’.

Miroslava Duma deelde een foto van het boeket en kaartje op haar Instagram-verhaal en daardoor is het hek helemaal van de dam. Topmodel Naomi Campbell reageerde al op de heisa via Instagram. “Ik hoop dat dit niet echt is”, schreef ze. Anderen zijn minstens even verbijsterd. “Dit is een woord dat men niet hoort te gebruiken”, laat modefotograaf Ed Kavishe weten via Twitter.



Fan van Kanye West en Jay Z

Intussen heeft het kaartje tot heel wat problemen geleid voor beide dames. Ulyana krijgt momenteel veel haatberichten. “Ik werd vanochtend wakker met een telefoon vol verwijtende berichten. Mensen zeggen dat ik het ergste verdien in mijn leven, enzovoort. Ik ben geboren in een klein stadje in Kazachstan, mijn dochter is half Armeens en ik heb nooit een onderscheid gemaakt tussen blanke en zwarte mensen. Verder is Kanye West een van mijn favoriete artiesten”, schrijft ze.

“Ja, we gebruiken soms weleens het N-woord om aan te duiden dat we even cool zijn als de gasten die erover zingen. Het spijt me ontzettend als ik hiermee iemand heb beledigd. Mira is een goede vriendin van mij. Het feit dat ze het kaartje gewoon deelde via sociale media, betekent dat we zeker niets verkeerds van plan waren. Ik heb mijn les nu geleerd en daar ben ik dankbaar voor. Er is veel woede in de wereld, kunnen we er nu mee stoppen?”, staat er op Instagram. Flauwe excuses vinden velen. Vooral het feit dat ze rappers aanhaalt om te bewijzen dat ze geen racist is, beschouwen (voormalige) fans als bijzonder kort door de bocht.

Op staande voet ontslagen

Ook Duma reageert via Instagram op de heisa. “Ik wil me graag excuseren voor mijn verhaal op Instagram. Met het zinnetje werd verwezen naar een nummer van Kanye West en Jay Z met dezelfde titel. Het woord is beledigend en ik heb spijt dat ik het heb gepost. Ik heb zeer veel respect voor mensen van verschillende achtergronden en haat racisme en discriminatie van elke soort." Haar excuses komen echter te laat voor The Tot, de webshop die ze mee hielp oprichten. Daar is ze uit het bestuur gegooid.

“Wij zijn gechoqueerd door de beledigende en racistische post van Miroslava Duma tijdens de Parijse modeweek. Dit gedrag maakt allesbehalve deel uit van de waarden en normen van The Tot. Elke vorm van racisme is onacceptabel, of het nu per ongeluk is of niet. Woorden zijn krachtig en we weten dat ze pijn kunnen doen. Daarom hebben we Duma meteen verwijderd uit het bestuur van ons bedrijf.”